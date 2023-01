Minimale overwinningen tellen ook, SWOL 1894 viert twee kleine feestjes

Onder leiding van mannencoach Hans van Zeeland en onder het toeziend oog van voormalig trainster Mieke van der Sloot had SWOL 1894 het niet gemakkelijk tegen het Utrechtse bezoek, dat met oud-international Marloes Nijhuis een gevaarlijk en veel scorend wapen in de gelederen had. ,,Toch hebben we het goed gedaan”, vond aanvoerster Annemarie Worst. ,,We hebben ons eigen spel gespeeld, de taken goed uitgevoerd en geen gekke dingen gedaan.”

Voor de mannen gold dat alleen winst de Zwolse formatie uit de kelder van de eerste divisie kon brengen. En hoewel de thuisploeg voortdurend aan de goede kant van de score bivakkeerde, werden de laatste twee minuten alsnog onnodig spannend. Sterkhouder Menno de Vries roemde het doorzettingsvermogen van zijn ploeg. ,,We hadden veel moeite met hun diepe zoneverdediging, waardoor we onze midvoor niet konden bereiken. Gelukkig bleven we standvastig in de uitvoering van onze taken en konden we aan het eind de overwinning over de streep trekken.”