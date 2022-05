‘Mishandeling? Nee, ik struikelde op dat duintje, en daardoor leek het alleen maar zo’

Aantal dna-mat­ches Zwolse gynaeco­loog Wildschut meer dan vijftig: ‘Steeds meer mensen van de Veluwe’

Het aantal dna-matches in de zaak-Wildschut blijft toenemen. Via Fiom zijn tot dusver vijftig mensen gelinkt aan de oud-gynaecoloog van het voormalige Sophia ziekenhuis in Zwolle. Hij gebruikte in de jaren tachtig en negentig zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen.

6:00