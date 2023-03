Misschien manipuleren ze ons alle kanten op

Brand bij kruidenpro­du­cent Euroma Zwolle, brandweer meet hoog koolstofmo­noxi­de-gehalte in het pand

Bij een brand bij kruidenproducent Euroma in Zwolle is vannacht een hoog koolstofmonoxide-gehalte gemeten in het pand. De brand ontstond in een compressor. Niemand raakte gewond.