Misstanden bij Zwolse school, tientallen oud-leerlingen melden zich: 'Heel erg geschrokken’

De Inspectie van het Onderwijs is vooralsnog niet van plan om zelf een onderzoek in te stellen naar de misstanden bij de Ambelt in Zwolle. Drie leerlingen hebben zich bij de school gemeld en geklaagd over vernedering, misbruik en geweld. ,,We komen in actie als er nu iets mis is”, zegt woordvoerder Daan Jansen.

8 april