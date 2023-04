Misstap in Eindhoven: PEC Zwolle moet nog even wachten op promotie naar eredivisie

Smijten met eieren, brunchen met dino’s of de vlooien­markt afstruinen: uittips voor de paasdagen

De paasdagen zullen grotendeels droog verlopen met een aangename temperatuur van 15 of 16 graden. Ideaal dus om eropuit te gaan. Gelukkig is er genoeg te doen: van eieren smijten of tikken tot paasvuren bewonderen of markten afstruinen. Een greep uit de grotere en kleinere activiteiten.