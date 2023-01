Moeder verdwijnt met kinderen naar Polen: hoe kon dit wéér gebeuren? Een zoektocht naar antwoorden

Klachten over nieuwe Zwolse luiercon­tai­ners: 'Dit tast mensen aan in hun waardig­heid’

Ze zitten regelmatig vol, zijn te ver van huis en wie in een rolstoel zit, kan niet altijd bij de opening. Over de speciale containers voor luiers en incontinentiemateriaal die sinds kort in Zwolle staan zijn nogal wat klachten. De containers horen bij het nieuwe afvalsysteem dat op nieuwjaarsdag in Zwolle is ingegaan.

11:07