Mogelijk maanden vertraging in behandeling grote drugszaak met lab in Deventer en chemische opslag in Zwolle

Een megarechtszaak met betrekking tot drugslabs in heel Nederland, waaronder in Deventer, wordt uitgesteld. De zaak zou vandaag beginnen in Zwolle met de drie hoofdverdachten, maar de rechtbank Overijssel wil eerst meer antwoorden krijgen. Twee van de drie kopstukken komen daardoor voorlopig op vrije voeten.

In het strafrechtelijk onderzoek Elrits, zoals de zaak genoemd wordt, staat een criminele organisatie centraal die verantwoordelijk zou zijn voor drugslabs in Overijssel, Gelderland en Groningen. Aan de Kamperstraat in Deventer was vanaf maart 2020 een drugslab in aanbouw.

In Zwolle was een opslag voor de chemische stof apaan – zeker 1.200 kilo – en de verdachten worden ook in verband gebracht met drugslabs voor de productie van amfetamine in Didam en Winterswijk. De drie vermeende leiders van de bende zijn Zwollenaar Danny H., ‘Lange’ Frank S. uit Rheden en Tony M. uit Deventer.

De rechtbank heeft twee redenen om de zaak uit te willen stellen. In het buitenland zijn rechtszaken gaande waarbij het gebruik van crypted data invloed kan hebben. Daar is nog geen uitspraak gedaan. Ook is het nog wachten op rechtsvragen van de Hoge Raad over het gebruik van versleutelde berichten. Een belangrijk gedeelte van het bewijs zou bestaan uit cryptocommunicatie en diverse EncroChat-accounts, waarin de verdachten vrijuit met elkaar spraken over de laboratoria en de handelswijze. Ook Nederlandse advocaten hebben al een brandbrief gestuurd over dit bewijs.

Kopstukken komen vrij

De raadslieden van de drie topmannen willen dat hun cliënten worden vrijgelaten aangezien de zaken nu niet inhoudelijk behandeld worden. De zaken worden mogelijk pas over maanden vervolgd. Het OM heeft zich hiertegen verzet, maar de rechter ging mee met de advocaten. De voorlopige hechtenis van twee van de drie leiders is per direct geschorst. Eén van hen heeft echter nog een gevangenisstraf openstaan en komt niet vrij.

De derde verdachte komt begin december vrij, 'wegens humanitaire gronden', aldus de rechtbank.

In november definitief besluit

De rechtbank Overijssel neemt op 17 november een definitieve beslissing over de toekomst van het megaproces ‘Elrits’. De rechter benadrukte dat daarbij alle opties nog open liggen. Voor deze zaak waren tien zittingsdagen gepland bij de meervoudige kamer van de rechtbank in Zwolle.

De zaak Elrits telt in totaal 13 verdachten. Zij waren in wisselende samenstellingen betrokken bij het opzetten en exploiteren van een aantal grote en professioneel opgezette drugslaboratoria door heel Nederland en in het Belgische Gent. Ook waren er opslagplekken in Ede, Borculo en Loil

Het OM is teleurgesteld in de gang van zaken. Het is niet de eerste keer dat dit proces aanzienlijke vertraging oploopt. Het Openbaar Ministerie houdt het standpunt aan dat tot op heden het gebruik van cryptodata van bijvoorbeeld EncroChat en Sky in het strafproces door opeenvolgende rechters – in navolging van het OM - als bewijsmiddel rechtmatig is bevonden.