Molukse KNIL-graven blijven voor altijd in stand op Zwolse begraafplaats

Namenmonument

In samenspraak met de werkgroep 70 jaar Molukkers Zwolle en beheerder Pierik van Bergklooster werkt de gemeente ook aan de realisatie van een namenmonument op de begraafplaats als centrale plek om te herdenken. Het gaat om de namen van de eerste generatie Molukse KNIL-militairen in Zwolle, inclusief degenen die zijn gecremeerd of die uiteindelijk niet in Nederland, maar in Indonesië zijn begraven.