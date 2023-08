Mooiste gemeente van Nederland, maar zet wél je fiets op slot in Dalfsen: ‘Station is een hotspot’

,,Hier kan je je fiets van het slot laten”, klonken begin augustus citaten in verschillende media over Dalfsen. Het leverde sceptische reacties op van bewoners. Het aantal aangiftes van fietsendiefstal in één maand in de gemeente was afgelopen juli het hoogste in acht jaar, laten CBS-cijfers zien.