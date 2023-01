Muskusratten en beverratten: ze ogen onschuldig, maar vormen een bedreiging voor de Nederlandse dijken

De muskusrat en beverrat nemen in aantallen af in Nederland. Dat is goed nieuws, want deze onschuldig ogende dieren vormen een heuse bedreiging voor het Nederlandse landschap.

De muskusrat, een exoot uit Canada, vormt in Nederland een bedreiging voor onze landschappen: deze dieren graven, samen met de beverrat, tunnels in onze dijken. ,,Ze maken een heel gangenstelsel en dan hoef ik je niet te vertellen wat er met onze dijken gebeurt. Het is een gevaar voor mensen die achter de dijken wonen”, vertelt Johan Goos, teamleider van de muskusratbestrijding van de Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen.

Afname populatie

Tien jaar geleden werden er in Noordoost-Nederland nog 65.009 muskusratten gevangen, afgelopen jaar lag dit aantal op 6950. De beverrat neemt ook af in populatie: zo werden er afgelopen jaar nog 314 beverratten gevangen, terwijl dat aantal in 2021 nog op 406 lag.

In 2022 werden er in waterschap Drents Overijsselse Delta 1655 muskusratten gevangen, terwijl dit aantal in 2021 nog op 1742 lag. In Waterschap Hunze en Aa’s zien we het tegenovergestelde: daar werden er in 2021 slechts 2313 gevangen, dat aantal lag in 2022 op 2350. ,,De beverratten hebben we in het binnenland al sinds 2008 goed onder controle, waardoor we kunnen volstaan met intensieve bestrijding langs de grens om instroom tegen te houden. Met de muskusrat zijn we nog niet zover”, vertelt Ida Emmerik (Hunze en Aa’s).

Verschil in populatie

Afgelopen jaar werd er in de Drents Overijsselse Delta één beverrat gevangen, terwijl het aantal gevangen beverratten in waterschap Hunze en Aa’s op 168 lag. Emmerik: ,,Dit komt omdat wij in het binnenland geen eigen populatie beverratten meer hebben. Hunze en Aa’s heeft meer last van de instroom van beverratten vanuit Duitsland, omdat ons waterschap langs de Duitse grens ligt.”

Controles

De waterschappen streven ernaar dat Nederland in 2034 vrij is van muskusratten en beverratten. ,,Dit is mogelijk door goede bestrijdingsstrategieën, dat hebben we de afgelopen jaren al gezien”, stelt Goos. De muskusratten en beverratten worden naar de grens met Duitsland gebracht, daar worden ze aan de Duitse kant afgezet. Aangezien Duitsland niet onder het waterniveau ligt, kunnen deze beestjes daar rustig hun gang gaan.

De ratten worden gevangen door middel van controles langs de waterschappen. Als daar een nest wordt gespot, wordt er een klem neergezet en wordt het hele nest geëlimineerd.