Na 75 jaar nog steeds unieke sfeer bij voetballend Windesheim

Komend weekeinde is het groot feest in Windesheim, want de plaatselijke Voetbal Sport (VSW) viert haar 75-jarig bestaan. Oud-voorzitter Ab Dekker en voorzitter Rob van Tilburg vertellen over hun ervaringen bij de club die al driekwart eeuw een bijzonder plekje in het regionale amateurvoetbal inneemt.