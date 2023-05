Na aai over de bol van baby wordt het ongezellig op Zwols terras: ‘Ga weg naar je eigen land!’

VAN WIEG TOT GRAF De feestelij­ke uitnodigin­gen lagen voor niks te wachten voor Ina (79) uit Zwolle: ‘Ik voelde haar zo wegglijden’

Ina Onderberg-Hekkert (79) uit Zwolle was een schrijfster. Een overlever. Ze was actrice. En een verdomd goeie ook. Mannequin. Iemand die op de barricaden kon staan. Een vrouw met principes en maatschappelijk besef. En ze was ook een lelijke-eendjes-rijdster waar je je als puber ver-schrik-ke-lijk voor schaamde.