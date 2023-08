Na aftakeling van broer Ferdi, geeft Wim alles weg aan hospice Dalfsen: ‘In Nederland moet je waardig kunnen sterven’

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Historisch moment voor voetbalver­e­ni­ging Emst • Stap jij ook in de roeiboot op het Apeldoorns kanaal?

Heb je altijd al eens willen ervaren hoe het is om te roeien? ARV de Grift houdt een open dag. Bij vv Emst is het groot feest. Eindelijk mogen ze pronken met die grote wisselbeker. En ook in Wenum-Wiesel houden ze wel van een feestje. Daar kun je begin september meedoen met één grote polonaise. Dit stuurden onze lezers uit Apeldoorn en de Veluwe deze week in.