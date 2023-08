Na bijna twee jaar verdwijnt Marcel Boudesteyn ineens van het toneel bij PEC Zwolle: ‘Het is volbracht’

Dit zijn de topstukken uit onze kleinere musea in en rond Zwolle: ‘Het is de enige in Nederland die nog in gebruik is’

Musea zijn er in alle soorten en maten in deze regio. Wij nemen een kijkje in vier kleinere en misschien wel onbekendere musea en vragen de enthousiaste vrijwilligers naar de topstukken. Wat mogen we beslist niet missen en wat is het verhaal erachter? ,,Dit in Amerika ontwikkelde apparaat was een revolutionaire uitvinding.’’