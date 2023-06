Na de degradatie van ZAC zal Okke Scholten zeker niet stoppen: ‘Kom nou! Dat is mijn eer te na’

MET VIDEO Barman Guus redt loslopende krab van de dood in binnenstad Zwolle: ‘Misschien wou hij een biertje’

Is-ie ontsnapt uit een keuken? Of is het gewoon een dorstige krab? Hoe dan ook, de zijwaartse schuifelaar zorgt vrijdagavond voor opschudding op terrassen in Zwolle. Guus Berendsen van café In De Buurt aarzelt geen moment.