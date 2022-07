Na een rondje over de wereld kiest Ruud Lutterman voor het shirt van Landstede Hammers

Lutterman heeft een paar wedstrijden in de eredivisie achter de rug, in het seizoen 2015-2016 in het shirt van Apollo. Sindsdien is hij de wijde wereld ingetrokken. Vier jaar bij de Caldwell Cougars, op het tweede collegeniveau in de Verenigde Staten. Daarna bij het onuitspreekbare Íþróttafélagið Hamar op IJsland en bij Basket Corato, in de derde divisie van Italië. Op dat niveau was Lutterman goed voor uitstekende cijfers.