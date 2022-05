Na nachtelijke reis vol tegenslagen krijgen Rob en Anja uit Zutphen hulp van Syrische vluchteling uit Olst

Bijna 7000 patiënten op wachtlijst voor uitgestel­de zorg bij Isala Zwolle

Hoewel het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen sterk is gedaald, blijven de wachtlijsten onverkort lang. Dat geldt ook voor het Zwolse Isala. De meeste patiënten van wie de operatie in coronatijd is uitgesteld wachten op een operatie bij chirurgie, orthopedie en plastische chirurgie, laat woordvoerder Monique de Haan weten.

