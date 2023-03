Na vreugde over NK in Zwolle kijkt padelclub IJsselhallen onzeker vooruit: ‘Maar we gaan voor nieuwbouw’

Villa’s in ‘woonge­bied­je’ in Heino zorgen voor discussie in raad: ‘Bouwen we voldoende voor juiste doelgroep?’

Elf nieuwe woningen in Heino zorgen voor flinke discussie in de gemeenteraad in Raalte. Op het voormalig Van der Vechte-terrein in het dorp ligt een plan voor zeven rijtjeswoningen en vier villa’s, maar wordt er wel voor de juiste doelgroep gebouwd? Volgens de wethouders past het plan in het afgesproken beleid, een groot deel van de raad denkt daar anders over. ,,Je tast gebieden aan met woningen waaraan geen behoefte is.”