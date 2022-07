Nacht doorhalen is taai zegt de potige boer met kleine oogjes: ‘Maar we blijven tot de wet van tafel gaat’

Dat er sprake is geweest van de nodige oproer in hoofdstad van Overijssel is duidelijk. Met groot materieel en inzet van traangas zijn boeren weggeveegd en blokkades succesvol opgeheven. Dat het er overdag druk is geweest, is evident. Straten zijn bezaaid met plastic bekers en groene glasscherven, afkomstig van een bekend biermerk. Rokende hooibalen worden door brandweerlieden geblust zodat de jonge nacht in een rookgordijn verdwijnt.