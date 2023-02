Nati (35) verloor been door raketaanval: 'Ik dacht dat het gedaan was'

indebuurt.nl“Het is augustus en warm. Voor wat frisse lucht zitten we buiten. Ineens klinkt het luchtalarm. Meestal heb je een minuut om weg te vluchten, maar ruim een halve minuut later beginnen explosies. De regel is om gelijk op de grond te liggen, het maakt niet uit waar je bent. Meestal hoor je zo’n vier explosies, nu waren het er zes. Ik voel dat het niet normaal is. We kijken omhoog en zien dat er meer raketten onderweg zijn.”

Het is de dag die het leven van Israëliër Nati Hakshur (35) in augustus 2011 compleet verandert. Tot zijn 24e heeft hij een heel ‘normaal’ leven in het land in het Midden-Oosten. Hij beleeft naar eigen zeggen een goede jeugd waarbij hij op vrijdag basketbalt of voetbalt met vrienden, elektronica studeert en tot zijn 23e bij zijn ouders woont. Daarna verhuist hij naar een plaats vlakbij Tel Aviv en krijgt hij een salesbaan. In de weekenden bezoekt hij zijn ouders.

Overal explosies

Maar zijn leven draait 180 graden wanneer hij zijn beste vriend Lior, waarmee hij opgroeide, op een dag opzoekt. Dat is in de stad Beër Sjeva, 100 kilometer ten zuiden van Tel Aviv. Wanneer het luchtalarm afgaat, liggen ze direct op de grond. Dat leerde hij van eerdere ervaringen. “We liggen in het midden van de straat. Wij staan op om een betere beschermplek te zoeken en zien twee meisjes met hun ouders uit een auto stappen. Een van de meisjes zegt: ‘We gaan dood, we gaan dood’. We zeggen dat ze moet liggen en zien dat haar vader haar oppakt. Wij lopen ondertussen richting het huis van mijn vriend, waar een schuilkelder is.”

‘Ik dacht dat het gedaan was’

Overal om hem heen ziet hij explosies. Dan vliegt een van de scherven van de raket in Nati’s knie. “Ik lig op de grond en voel gek genoeg niks. Wanneer ik opkijk, zie ik dat mijn rechterbeen er direct af is. Dat ligt naast me, en mijn linkerbeen ligt open. Mijn vriend is ook geraakt bij zijn benen, maar is er beter aan toe. Hij roept om hulp. Ik dacht ondertussen dat ik doodging. Ik bleef liggen op de grond en zeg tegen mijn god: ‘Ik ben er klaar voor’.”

‘Ik mag niet doodgaan’

Maar dan ziet Nati miljoenen foto’s door zijn hoofd flitsen. “Het duurt maar een seconde. Op de laatste foto staan mijn jonge nichtjes en neefjes. Ik zie voor me dat ze ouder worden. Het is voor mij een signaal dat ik niet dood mag gaan.” Omstanders helpen Nati en proberen het bloeden te stoppen. Een ambulance brengt hem naar het ziekenhuis.

Situatie Israël De veiligheidssituatie in Israël is instabiel, stelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de site Nederlandwereldwijd. “Raketbeschietingen uit Gaza, Libanon en Syrië komen regelmatig voor. Israël heeft een luchtafweersysteem maar het kan gebeuren dat raketten toch niet worden onderschept.” Dat gebeurde ook met een raket die Nati raakte.

Anderhalve dag black-out

In het ziekenhuis vertelt Nati wie hij is en deelt hij zijn gegevens, zoals het adres van de familie. Vervolgens krijgt hij morfine toegediend. “Ik was daarna anderhalve dag weg, een black-out. Wanneer ik wakker word, komt mijn familie binnen. Ik glimlach, want ik wil niet dat ze nog meer kapot gaan van verdriet. Ik wist dat mijn rechterbeen weg is, maar zie dat mijn linkerbeen er ook bijna af is. Een arts maakt een bypass en dat zorgt ervoor dat mijn andere been gered wordt.”

‘Met een been kan ik nog steeds leven’

Na twee dagen gaat hij naar een ander ziekenhuis. Daar ligt hij anderhalve maand ligt en doet hij oefeningen voor zijn linkerbeen. Daarna gaat hij naar een revalidatiecentrum. “Meestal gaat mijn moeder mee. Ik probeer meer oefeningen te doen dan gebruikelijk is. Iedereen in mijn omgeving was nog kapot van de explosie, maar ik blijf lachen en positief. Met één been kan ik nog steeds leven.” De fantoompijn blijft wel aanhouden. Dat is pijn die iemand voelt in een geamputeerd lichaamsdeel. “Je hebt geen been, maar voelt dat dat weg is.”

Liefde in het vliegtuig

Nati gaat ook weer studeren. In het laatste jaar van zijn studie ontmoet hij de liefde van zijn leven. “Ik ben met vrienden op vakantie in Nederland. Wanneer ik terugga naar Israël, zie ik haar in het vliegtuig zitten met een vriendinnetje. We zitten naast elkaar en raken aan de praat.” Het is het begin van iets moois. “De dag daarna drinken we wat in Israël, waar zij op vakantie is.”

Volledig scherm Nati met zijn gezin. © Nati Hakshur.

Gezin in Nederland

Van het een komt het ander en binnen een paar jaar wonen ze samen in Nederland. Ze krijgen kinderen en kopen een huis in Epe, dat rolstoeltoegankelijk wordt gemaakt. Hij zit niet stil en begint samen met een vriend in 2021 een webshop met Israëlische producten. “We zochten naar producten die bijvoorbeeld nog niet in Nederland verkrijgbaar zijn en die importeren we. Vorig jaar ging de webshop live en het aantal bestellingen neemt nog altijd toe.” De producten gaan volgens hem naar heel Europa. “De zoete en rode Israëlische wijnen zijn altijd heel populair, het zijn bij ons de hardlopers. Maar we hebben ook snoep, koekjes en chocola.”

‘Ik ben 51 procent voor Nederland’

Nati’s leven is compleet veranderd. Toch denkt hij vaak terug aan zijn geboorteland. “Ook of ik hier wil blijven of in Israël. Maar ik ben een groot fan van Nederland, het educatiesysteem en wil de beste plek voor onze kinderen hebben. Dit land is perfect, dus ik blijf hier. Ik ben 51 procent voor Nederland en 49 procent voor Israël. Altijd een klein verschil”, zegt hij lachend.

Volledig scherm Nati Hakshur en zijn gezin. © Nati Hakshur.

‘Nooit opgeven’

De Israëliër is ondanks zijn heftige gebeurtenis altijd positief gebleven, stelt hij. “Als er een punt komt in je leven waarop het misgaat, geef dan nooit op. Altijd blijven vechten, blijf positief. When you are working hard for that, it will come.”

