Nationale Viering van de Bevrijding en 5 mei-lezing komend jaar in Zwolle

De provincie Overijssel is de gastprovincie van de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei 2023. In provinciehoofdstad Zwolle wordt de 5 mei-lezing uitgesproken. Wie de lezing in 2023 verzorgt, wordt pas later bekendgemaakt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Bij het Provinciehuis in Zwolle wordt op 5 mei het Bevrijdingsvuur aangestoken. Het aansteken van het Bevrijdingsvuur is het startsein voor alle bevrijdingsfestiviteiten in het hele land. De NOS zendt de feestelijkheden uit.

Vereerd

De Nationale Viering van de Bevrijding begint elk jaar met de 5 mei-lezing, elk jaar in een andere provincie. In 2022 was de provincie Noord-Brabant de gastprovincie. De lezing werd toen in Oss gegeven door Ridder der militaire Willems-Orde luitenant-kolonel Gijs Tuinman.

Overijssel is vereerd om gastprovincie te zijn. Volgens burgemeester Peter Snijders van Zwolle is het Bevrijdingsfestival in zijn stad al jaren het grootste van het land.

Volledig scherm Gijs Tuinman. © ANP

Park de Wezenlanden

Nationaal Comité 4 en 5 mei maakt verder bekend dat zij de nationale viering in 2023 organiseert in Park de Wezenlanden, in samenwerking met de Provincie Overijssel, gemeente Zwolle, stichting Bevrijdingsfestival Overijssel en de NOS. Ook in aanloop naar Bevrijdingsdag vinden er in Overijssel diverse activiteiten plaats.

Overijsselse scholieren zullen tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei bloemen leggen. Scouts uit Overijssel helpen bij het dragen van kransen en hijsen de vlaggen tijdens de plechtigheid, aldus het Nationaal Comité.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.