Natuurlijk komt De Dijk in afscheidsjaar ook naar Hedon in Zwolle: ‘Er gaan prachtige verhalen over deze band’

Na 41 jaar trekt zanger Huub van der Lubbe de stekker uit De Dijk, kondigde hij drie weken geleden aan. Tot het einde van het jaar zal de Amsterdamse band een afscheidstournee door Nederland houden. Op 8 november is poptempel Hedon in Zwolle aan de beurt.

De kaartverkoop voor dat concert begint woensdag om 10.00 uur. Woordvoerder Henk Kanning van Hedon: ,,Mooi dat deze iconische band Zwolle zal aandoen. Uiteraard, zeg ik erbij, want ze hebben hier vaker gestaan voor een uitverkochte zaal.’’

Stroomuitval

Volgens Kanning zat daar een aantal memorabele optredens tussen. ,,Zo viel de stroom eens uit in een groot deel van Zwolle, waaronder Hedon, en speelde De Dijk akoestisch bijgelicht door zaklantaarns verder tot de lampen weer aangingen.’’

Kanning refereert aan hun optreden van vier jaar geleden. ,,En zo zijn er tal van prachtige verhalen over deze band, die in Zwolle een grote groep fans heeft. Zeker hun allerlaatste show in Zwolle belooft een speciale avond te worden.’’

Band baalt

De rest van de band was het overigens bepaald niet eens met de beslissing van hun leadzanger. De 69-jarige Van der Lubbe zei daar onlangs over: ,,We hadden aan het eind van het jaar met stille trom kunnen vertrekken, maar we hebben ervoor gekozen om transparant te zijn. Duidelijk zeggen ook dat het puur mijn beslissing is, want de jongens vinden het helemaal niks. Die waren liever nog jaren doorgegaan.”

Over zijn leven met De Dijk: ,,Hoe prachtig ook: ik ken het. Het biedt niet meer de verrassing waarvoor ik ooit in de muziek ging. En ik voel er niet zoveel voor om in herhaling te vallen.”

Nog altijd populair

De Dijk bestaat sinds 1981 en werd vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk. De band scoorde hits als Bloedend hart, Mag het licht uit en Als ze er niet is, bracht negentien albums uit en won diverse prijzen (waaronder de Zilveren Harp in 1987, de Gouden Harp in 1993, de Edison Oeuvreprijs in 2005 en de Popprijs in 2008).

Dat de band nog altijd mateloos populair is, bleek toen de aangekondigde afscheidsconcerten in het Amsterdamse Ziggo Dome in no-time waren uitverkocht. Inmiddels is de kaartverkoop voor een extra, vierde concert op 24 september begonnen.

Tot en met 17 december geeft de band nog zo’n vijftig concerten die allemaal zijn uitverkocht, waaronder optredens in Ommen (26 juni), Basse (bij Steenwijk, 7 juli), Lochem (8 juli) en Deventer (15 en 16 juli).