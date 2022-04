Nederlaag in IJsselderby doet pijn bij PEC-aanvoerder Bram van Polen: ‘Deze komt wel even aan’

video Koerdische gemeen­schap in Zwolle is in shock na moord op twee broers: ‘Hüseyin hielp iedereen’

Bij het alevitische culturele centrum in Zwolle is geschokt gereageerd op het nieuws van de vermoorde broers Hüseyin en Ali Torunlar. Daar komt iedereen samen om te praten over wat er gebeurd is, maar ook om de familie te condoleren.

1 april