Negatief zwemadvies Milligerplas en Agnietenplas: hoe verlossen wij ons in Zwolle van de poepbacterie?

Om antwoord te krijgen op onder meer die vragen spreken we aan de rand van de Milligerplas in Stadshagen af met afgevaardigden van de gemeente Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en het Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen (ROVA). Het is deze doordeweekse ochtend een graadje of 13. De enige gebruikers van de Milligerplas zijn een paar zwanen en in de verte nog wat onherkenbare watervogels.