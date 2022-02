Net nu het uitvak weer open gaat moeten supporters van PEC Zwolle thuis blijven: ‘Het is diep triest’

Filosoof vertelt over ‘botsende culturen en identi­teits­po­li­tiek’ in Stadkamer Centrum in Zwolle

Edward van der Tuuk houdt 16 februari een lezing in Stadkamer Centrum in Zwolle. Hij vertelt die avond over ‘botsende culturen en democratie in tijden van identiteitspolitiek’. De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met U3L.

11 februari