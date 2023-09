Weer geen rondjes door de grachten van Hasselt, maar organisatie geeft niet op

Hattem teleurge­steld na voorlopige streep door ouderen­huis­ves­ting. ‘Opnieuw tik op de vingers’

Het bestemmingsplan was al vastgesteld en het wachten was nog slechts tot de vergunning zou worden aangevraagd. Toch gaat de bouw van een nieuw woonzorgcentrum met 129 woningen in Hattem voorlopig niet door. De hoogste bestuursrechter trapt op de rem en komt daarmee tegemoet aan zorgen van omwonenden.