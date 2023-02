Nick en Saartje toveren oude paardentrailer om tot foodtruck: 'Wel spannend'

indebuurt.nlEen restaurant op wielen, dat leek Nick Twickler (33) en Saartje Bosscha (24) wel wat. Het horecastel werkte in luxe restaurants en bouwt een oude paardentrailer om tot foodtruck. “We misten de vrijheid om naar een gast toe te komen. Met een foodtruck kan dat wel en doen wat we eigenlijk altijd in een restaurant deden”, zegt Saartje.

“Hoe leuk is het als jij naar de gasten toe kan rijden in plaats van zij naar jou”, dacht Nick in coronatijd. De Groninger en de Zwolse Saartje hadden altijd de droom om ooit iets voor henzelf te beginnen. “We kwamen uit op een mini-restaurant op wielen.”

‘Alles viel op zijn plek’

Nick werkte naar eigen zeggen als kok in landelijke restaurants met vaak Michelinsterren. In de laatste horecazaak, waar Saartje leiding gaf en het stel elkaar leerde kennen, kookte hij Italiaanse gerechten. “Toen viel bij mij alles op zijn plek. De eenvoud, smaak, kwaliteit van producten. Die principes voeren we zeker door bij onze gerechten in de foodtruck”, zegt Nick.

Paardentrailer uit een weiland

Eerst even over die foodtruck. Een oude paardentrailer bleek geschikt voor hun concept. “We haalden de trailer ergens uit een weiland van iemand die er graag vanaf wilde. We zochten naar een oud model met karakter. Deze is zo’n 32 jaar oud. Met veel moeite vervoerden we de trailer naar ons huis”, blikt het stel terug.

YouTubefilmpjes voor het klussen

De oude paardentrailer werd vervolgens gestript. Voornamelijk door Nick, die handig is. “Maar als het om kleuren of styling aankomt, moet ik aan Saartje toestemming vragen”, zegt hij met een knipoog. Mede dankzij YouTubefilmpjes toverde het stel de trailer in een halfjaar om tot foodtruck. “Zodoende word je zelf handig. Gewoon doen, niet bang zijn om iets fout te doen. En ik kon een collega die ook een foodtruck heeft om advies vragen.”

Zo zag de foodtruck er eerst uit (tekst gaat verder onder de foto):

Foodtruck bij mensen thuis

De foodtruck krijgt de naam Bar Biga en is nu zo goed als af. “De inrichting is klaar en we zijn aan het finetunen”, zegt Saartje. De rolverdeling is al bepaald: in het kleine keukentje verzorgt Nick weer het eten, terwijl Saartje voor de gasten zorgt. “We willen gasten straks een leuke restaurantervaring bieden. Het liefst bij mensen thuis, bij bijvoorbeeld een feestje waarbij de foodtruck op de achtergrond staat. Vooral bruiloften zijn daarvoor geschikt”, zegt Nick. “En wellicht op kleine evenementen met meer foodtrucks”, vult Saartje aan.

Italiaanse keuken

Hun liefde voor de Italiaanse keuken zetten Nick en Saartje voort in hun foodtruck. Ze verkopen onder meer pizza’s, handgemaakte pasta’s en koffie. “Alles waarbij wij denken aan Italië”, zegt Saartje.

Volledig scherm Een van de pizza’s die Saartje en Nick verkopen. © eigen foto.

‘We vinden het wel spannend’

Volgens het stel komen de eerste aanvragen al binnen. “We merken voorzichtige interesse, dus dat is erg leuk”, zegt Nick. “Maar we vinden het wel spannend”, vervolgt Saartje. “Ondanks dat we al jaren mensen voorzien van eten, drinken en gastvrijheid, is het nieuw dat we iets voor onszelf gaan doen. En in een veel compactere keuken.” Nick lacht: “Het is een heel persoonlijk project. Onze bloed, zweet en tranen zitten erin. Letterlijk.” Die mening deelt Saartje. “We hebben positieve spanning en er erg veel zin in.”

