Niet verzekerd, te diep in het glaasje gekeken én een ongeluk veroorzaakt: ‘Ik heb mijn auto wel eens beter geparkeerd, ja’

Voormalige eigenaren Zwolse coffeeshop halen bakzeil bij de rechter: ‘Zoek het maar uit als je een coffeeshop hebt’

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle had vorig jaar het volste recht om een drugspand aan de Tuinstraat in de stationsbuurt te sluiten. Dat oordeel komt van de rechtbank in Zwolle, nadat de eigenaren van de inmiddels gesloten coffeeshop The New Balance de burgervader voor het gerecht sleepten. In het pand lag de handelsvoorraad van hun toenmalige wietwinkel.

12:26