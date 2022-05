Nieuw tv-programma zoekt oplossingen voor problemen op Zwolse woningmarkt

Ex-voorganger Zwolse kerk voor rechter wegens ontucht: ‘Ik moest toneelstuk­jes opvoeren die hij dan filmde’

Als voorganger moest hij haar eigenlijk de kerk uitzetten omdat ze een buitenechtelijke relatie had. Zo gaat dat bij evangeliegemeenschap De Deur in Zwolle. Maar in plaats daarvan ging Evert V. (60) zélf een relatie aan met het kerklid. Het was wederzijds, zegt hij. Nee, zegt de vrouw. ,,Je hebt me uitgebuit en gemanipuleerd. Je zegende mijn borsten zodat ze moedermelk zouden geven. Mét handoplegging.’’

17 mei