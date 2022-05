Nieuwe job voor John Stegeman: oud-trainer GA Eagles en PEC Zwolle verkast naar België

KAMPS DOET RECHT Met 111 kilometer per uur scheurde hij door een woonwijk in Zwolle: ‘Ik leer er niks van’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag: rijden onder invloed, te hard rijden, stopteken negeren.

17 mei