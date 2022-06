Nieuwe plek voor zigeunerhulp van Tinus (86) uit Zwolle blijft uit: ‘Mijn lintje mogen ze terug’

Ivar start ‘eindelijk weer op mooiste parcours’, terwijl Koen zijn ultieme 20ste ‘Halve’ mist: ‘Dit is zo zuur’

Vierduizend hardlopers verschijnen zaterdag aan de start van de Halve Marathon Zwolle. Twee lange coronajaren drukten hun stempel op dit sportevenement. ‘Eindelijk kan het weer’, zegt de getrainde recreatieve loper Ivar Jansen uit Zwolle” ,Zwolle is het leukste parcours.” Maar voor Koen Ramaker uit Bathmen is het nu al gedaan met de pret. „Een blessure… Dit is zuur.”

11 juni