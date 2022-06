Nieuwe tour langs 25 opmerkelijke vrouwen uit Zwolle: van moordenaar tot hoogleraar

De gloednieuwe Vrouwenwandeling Zwolle voert deelnemers vanaf het Zwolse Balletjeshuis langs 25 plekken die verbonden zijn aan vrouwen of vrouwengroepen uit de geschiedenis van de stad, van 1400 tot begin deze eeuw. Want standbeelden van mannen genoeg, maar vroegere vrouwen kunnen nog wel wat extra aandacht gebruiken, zo is de redenatie van initiatiefnemers Lamberthe de Jong en Saskia Zwiers (beiden historici) en Lucia de Vries (journalist).