Nieuwe wending in zaak McDonald’s-moorden Zwolle: schutter wil aangifte doen tegen zoon vermoorde Ali

Bliksem slaat in bij huizen in Hasselt, Oudleusen en Meppel: stroom valt uit en schade aan apparatuur

Bij verschillende woningen in heel Noord-Nederland is vannacht de bliksem ingeslagen. De brandweer kwam in actie in Meppel, Oudleusen en Hasselt nadat daar de stroom uitviel en apparatuur en huizen beschadigd raakten. Er raakte niemand gewond.