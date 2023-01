Nieuwe winkel met vintage-sieraden in Zwolle: 'Zonde wat er wordt vernietigd'

Dalfsen heeft nieuwe opvangloca­ties voor Oekraïners en woonruimte voor statushou­ders op het oog

De gemeente ziet in onder meer gebouw de Borgh aan de Ruitenborghstraat in Dalfsen een mogelijke locatie als het gaat om huisvesting van statushouders. Hoewel ‘het nog lang niet zover is’, zou het voor een deel gaan om bewoners uit Ter Apel. In Nieuwleusen is ondertussen extra plek gevonden voor Oekraïense vluchtelingen.

17 januari