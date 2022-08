Nieuws gemist? Als elke seconde telt (en het misgaat) • Deze blikvanger vangt vooral verbaasde blikken

Deze bijzondere boeien in stads­gracht Zwolle moeten bootbe­stuur­der opletten­der maken

Vier boeien in felle kleuren dobberen in de stadsgracht in Zwolle, in de vorm verschillende Zwollenaren. De boodschap: kijk om je heen, je bent niet alleen. Want bootbestuurders zijn vaak erg met zichzelf bezig, waardoor geluidsoverlast en ongelukken op de loer liggen. En daar blijft het niet bij. ,,Plan is er dat volgende zomer negen boeien liggen.”

