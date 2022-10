Nieuws gemist? Dodelijk ongeluk op N305 • Timo staat oog in oog met roedel wolven op Veluwe

Zwolse Metha brengt huizen in balans volgens Oosterse leer: ‘Er is niks zweverigs aan’

De Zwolse Metha ter Velde gelooft heilig in de positieve invloed van feng shui: een Oosterse leer die ervan uit gaat dat je omgeving invloed heeft op je welzijn. Ze brengt huizen op orde energetisch in balans, opdat de bewoners beter in hun vel zitten. ,,Er is niks zweverigs aan.”

12 oktober