Nieuws gemist? Slopende steenmarter drijft tot wanhoop • Wuppertal doet alles om Cleo (7) te helpen

Geen sporen in het riet, geen slachtoffers te bekennen en de kentekenplaten zijn van de bumper afgeschroefd. De ontdekking van een autowrak in de Nieuwe Wetering in Zwolle is een toevalstreffer. Hoe lang het er al ligt? Niemand die het weet. ,,Het is geen recent ongeval geweest.’’

Volledig scherm Daniël (links) en Johan ten Have met een politieagent in hun sonarboot in de Nieuwe Wetering in Zwolle. Ze zoeken de precieze locatie van het gevonden autowrak, zodat brandweerduikers dit kunnen controleren. Inzet: de sonarbeelden © Peter Denekamp/Techno Diving

Hoe frustrerend is dat? Heb je je auto na een bezoekje van de steenmarter net voor honderden euro’s laten repareren, zet het beestje zijn tanden opnieuw in de kabels. Het overkwam Floor Kops en haar vriend Tim Kloost. Zij zijn in Apeldoorn niet de enige slachtoffers van het beschermde roofdiertje.

Jeugdhulpverlener C. (44) uit Holten werkt in 2020 bij een instelling in Lochem waar kwetsbare meisjes in nood tijdelijk worden opgevangen. Maar wat een veilige plek moet zijn, wordt voor zeker drie meisjes een regelrechte nachtmerrie als ze worden betast door C.. In de rechtbank werd vandaag duidelijk hoe hij te werk ging.

De Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn zeer ontstemd na bijzonder vrouwonvriendelijke speeches op een feest van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. De geldkraan blijft daarom vooralsnog dicht.

Moniek Tenniglo uit Borne werd maandag door Marianne Vos genoemd in haar dankwoord na het behalen van een ritzege in de Tour de France Femmes. Het tweetal sprak nog niet eerder openlijk over hun relatie. „Heel mooi dat ze dit deed, maar ik blijf toch liever in de schaduw.”

Volledig scherm Frenkie de Jong © AFP

De Nederlandse spelersvakbond VVCS vindt het ‘waanzinnig’ hoe FC Barcelona met middenvelder Frenkie de Jong omgaat. De financieel geplaagde Spaanse club wil het salaris van de 25-jarige Oranje-international verminderen of hem anders verkopen.

Erik ten Hag heeft Christian Eriksen overtuigd om naar Manchester United te komen. De Deense middenvelder raakte enthousiast over een transfer naar de topclub na gesprekken met de Nederlandse oefenmeester.

Plotseling is hij er niet meer. Henk Steinvoort overleed deze maand aan een hartstilstand. Twee weken later wordt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk zijn rol in de evenementenwereld was; tien evenementen zijn afgelast, waaronder de Boekenmarkt in Zutphen. ,,Een zware beslissing, maar we kúnnen niet anders’’, zegt zijn zus.

Volledig scherm Het bedrijf Ko Kalf aan de Veldweg in Doornspijk.Inzet: Ko van Twillert © eigen foto/Henri van der Beek

De biologische boerderij in Doornspijk die door de provincie te koop is gezet, was van Ko van Twillert (79). De biologische boer liet zich twee jaar geleden noodgedwongen voor 13 miljoen euro uitkopen door de provincie Gelderland. ,,En nu zegt men: het bedrijf dat wij toen hadden, heeft de toekomst.’’

Hoe maak je een einde aan de grote overlast van een kleine groep asielzoekers, zoals nu volop speelt in Hardenberg? In Kampen, waar ze eerder gebukt gingen onder dezelfde ellende, denken ze na jaren zoeken het ultieme wapen in handen te hebben.

Wuppertal doet alles om Cleo (7) na kanodrama te helpen. Vanuit de gemeente is er van alles beschikbaar: traumahulp, psychische hulp, het kan al het mogelijke zijn, een pony, wat maar nodig is om het meisje te helpen dit trauma te verwerken en haar en haar familie te ondersteunen.

En dan nog even dit: Bewegende vloeren, piano’s op het plafond, een skelterbaan en een waterpark: je zou bijna vergeten dat je naast het speelpark van Hans en Grietje in Zeewolde ook pannenkoeken kunt eten. En de koek is nog niet op. Er wordt gebouwd aan nóg een attractie: het spookhuis.

