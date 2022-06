Nieuws gemist? Stunt: zometeen supergoedkoop tanken in deze plaats • Alles over de boerenprotesten

Zwolse schrijver Alex Dol vertelt bij boekhandel Bloks over zijn polderro­man ‘Verder dan de hemel’

Een echte polderroman. Dat is het boek Verder dan de hemel van de Zwolse schrijver Alex Dol. In zijn debuut beschrijft Dol het leven van zijn grootvader Nico (98), dat is vervlochten met de inpoldering van de Zuiderzee. Aanstaande zaterdag vertelt de auteur meer over het boek tijdens een lezing bij boekhandel Bloks in Zwolle.

14 juni