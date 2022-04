Noodkreet mantelzorger Louis (79) over stoppen nachtzorg: ‘Laten kwetsbare mensen de hele nacht in volle luier liggen’

‘Oortje’ rent in Zwolle voor zijn leven, maar wordt met 45 kogels vermoord: is ‘De Gier’ de schutter?

Dat Michel ‘De Gier’ B. (46) alles van wapens weet, steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij wordt verdacht van een wapenopslag in Zwolle en de oudejaarsmoord op Henk Wolters in 2019. Tijdens zijn rumoerige rechtszaak ontstond donderdag een kenniswedloop tussen De Gier en de opgeroepen wapendeskundige over het gevonden moordwapen.

