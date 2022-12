Noodkreet vanwege sloopplannen naast A28 in Zwolle: ‘Wij zijn ook belangrijk’

Acht maatschappelijke organisaties in de Zwolse wijk Dieze-Oost dreigen op straat komen te staan door de bouw van nieuwe woningen. ,,Er blijft in Zwolle weinig plek over voor organisaties zoals die van ons”, zegt Ronald Welmers van jongerenwerkorganisatie Youth for Christ. ,,Er is veel onzekerheid over hoe we verder moeten.”