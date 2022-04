Nooit meer rugnummer 7 bij Landstede Hammers, dat Nigel van Oostrum eeuwig zal herinneren

Het shirt met rugnummer 7 verdwijnt ergens hoog in de hal, het nummer wordt bij Hammers nooit meer gebruikt. Als herinnering voor de eeuwigheid aan de aanvoerder van de eerste kampioensploeg. Een leider, een echte teamspeler en uithangbord. Het is nog onduidelijk wat Van Oostrum, begin dit jaar succesvol geopereerd aan een hersentumor, in de toekomst in zijn sport gaat doen. In Zwolle, of elders. Maar dat hij nimmer meer vergeten zal worden staat vast.