Nu Heino veilig is, droomt het stiekem van meer

Bart van Hintum (36) blijft nog een jaar langer bij PEC Zwolle: ‘Uiterste best gedaan’

Bart van Hintum (36) heeft zijn aflopende contract bij PEC Zwolle met een jaar verlengd met daarbij een optie voor nog een jaar. Hij kwam vorig jaar transfervrij over van FC Groningen en is basisspeler bij PEC. In 32 wedstrijden scoorde hij één keer en gaf hij negen assists.