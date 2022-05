OM in beroep tegen vrijspraak van ‘De Gier’ voor de moord op Henk Wolters

Tegen B. werd in totaal 27 jaar cel geëist, mede ook vanwege zijn betrokkenheid bij een grote wapenopslag die in 2020 net buiten de stad gevonden is. Voor dat laatste feit werd hij veroordeeld tot zes jaar cel.

De wapens zaten in tonnetjes die werden opgegraven op landgoed Schellerberg, in september 2020. Één van de vele wapens die werden aangetroffen, was een Glock 17. De rechtbank in Zwolle achtte bewezen dat Henk ‘Oortje’ Wolters hiermee op 31 december 2019 is geliquideerd.

Volledig scherm De wapenvondst op landgoed Schellerberg van de ondergrondse wapenopslag op landgoed Schellerberg, vlak bij Hogeschool Windesheim. © Foto Politie

Speculatief

Ondanks het DNA van B. op de trekker van het moordwapen, is de conclusie dat hij ook de trekker overhaalde, volgens de rechtbank te speculatief.

Volgens het OM had B. een motief, was hij in Zwolle ten tijde van de moord en had hij dus de beschikking over het wapen. Ook blijkt de Glock vermoedelijk na de moord te zijn aangepast. Het OM vermoedt dat B. dat zelf heeft gedaan.

45 kogels

Wolters werd op oudejaarsavond 2019 door 45 kogels geraakt bij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle. Pas een uur later vonden twee jongeren hem op straat, zwaargewond. Wolters overleed ter plaatse.

Michel B. werd in de Zwolse onderwereld al direct genoemd als mogelijke betrokkene. De politie pakt hem pas in maart 2021 op. Hij is in beeld gekomen na de vondst van de ondergrondse wapenopslag.