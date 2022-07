Ondernemers stemmen in met nieuwe termijn ZwolleFonds (op belangrijk moment voor binnenstad)

Oproep politie heeft succes: onbekende dode man Zwolle terug bij familie

De man die half mei werd gevonden langs een pad bij de A28 in Zwolle, hoeft niet anoniem te worden begraven. Mede dankzij een oproep in de media is de politie achter de identiteit gekomen. Het lichaam wordt overgedragen aan de familie.

30 juni