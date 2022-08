Onderwijs stopt met stagiairs bij lokale omroep Zwolle: al jaren meldingen over onveilige werksituatie

Een deel van de oud-stagiairs van RTV Focus heeft vorige maand aan het einde van het schooljaar een brief gestuurd naar Landstede, Deltion en Cibap om hun beklag te doen over hun werksituatie. In de brief melden ze dat er op de redactie veel kleinerende opmerkingen worden gemaakt, er tegen ze geschreeuwd wordt door begeleiders en dat er überhaupt amper begeleiding is. Twaalf stagiairs vertellen tegenover RTV Oost soortgelijke verhalen.