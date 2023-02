Onderzoek drugslab rijtjeshuis Zwolle: bewoner en medeverdachte blijven nog weken in de cel

Bomen moeten wijken voor nieuwbouw in Zwolle: 'Dit schiet echt in het verkeerde keelgat’

Zwolle Groenstad en politieke partijen slaan alarm over de dreigende kap van bomen in de binnenstad van Zwolle. Door nieuwbouw op de plek van de voormalig V&D moeten zeven grote bomen wijken. De belangenorganisatie uit zorgen over dat het Zwolse centrum steeds meer verandert in een ‘steenwoestijn’. ,,Dat moeten we echt niet willen.”