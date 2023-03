Onderzoek: duizenden hectares vruchtbare grond in Oost-Nederland buiten werking door regels per 1 maart

Deden twee broers mee aan ‘vechtpar­tij om 170 euro’ in Zwolle? Rechter ziet onvoldoen­de bewijs

Twee van drie verdachten van een nachtelijke vechtpartij in de Willem Barentszstraat in Zwolle, in november 2021, zijn dinsdag vrijgesproken. De derde verdachte kreeg een grotendeels voorwaardelijke celstraf opgelegd.