Onderzoek met zendertjes in vissen: vis in de Vecht kan nauwelijks stroomopwaarts zwemmen door stuwen

MET VIDEOOm vissen in de Vecht vrije doortocht te verlenen tussen bron en monding, zijn meer maatregelen nodig. Nu zijn er nog te veel belemmeringen. Dat concluderen onderzoekers die gedurende vier jaar keken naar de vismigratie. Zij pleiten in hun rapport voor de aanleg van meestromende nevengeulen rondom iedere stuw.

Voor het onderzoek werd bij vele tientallen vissen in de buikholte een zender aangebracht die iedere anderhalve minuut een signaal uitzenden. Met vijftig ontvangers worden de vissen gevolgd tussen de bron van de Vecht in Duitsland tot de monding in het Zwarte Water, en verder richting via het IJsselmeer naar de Waddenzee. Dat heeft een schat aan informatie opgeleverd.

Stroomafwaarts is de migratie nauwelijks een probleem, stroomopwaarts juist wel. Volgens Willem Bakker van waterschap Vechtstromen, een van de vele bij het onderzoek betrokken partijen uit Nederland en Duitsland, vormen de stuwen in de Vecht voor de meeste vissoorten een vrijwel niet te passeren barrière. Alleen sommige zeeforellen en windes slaagden er bij een hoge waterstand in om de Vecht op te zwemmen.

Vispassages niet geschikt

Nu zijn er op verschillende plekken vistrappen aangelegd. Maar die moeten dan wel goed functioneren en worden onderhouden, stelt Jan Kamman van Sportvisserij Nederland. En daaraan schort het nog wel eens. Bovendien zijn de huidige vispassages naast stuwen niet geschikt voor bodemvissen en slechte zwemmers zoals houting en kwabaal.

Vrij stromende nevengeulen, zoals bij de stuw in Junne, bieden de vissen wel een goede route om stroomopwaarts te zwemmen, zo hebben de onderzoekers vastgesteld. Zo maakten opvallend veel windes gebruik van deze nevengeul. Maar het kan nog veel beter, zo is ook vastgesteld.

Zeldzame soorten

De resultaten van wat Swimway Vecht is genoemd geven aan dat de potentie van de Vecht voor verplaatsing van vissen groot is. Zeldzame soorten zoals zeeforel, kwabaal, rivierprik en houting zwemmen nu al in de benedenloop. Maar voor die vissen is het lastig om verder stroomopwaarts te zwemmen. En bijvoorbeeld de zeeforel wil zich juist graag in de bovenlopen van de Vecht voortplanten.

,,De Vecht functioneert op dit moment dus niet volledig als vismigratieroute tussen de zee en de bron’’, luidt de conclusie na vier jaar onderzoek. Om daar iets aan te doen, komen de onderzoekers met drie aanbevelingen voor de waterbeheerders. De belangrijkste is dat er rond elke stuw een meestromende nevengeul wordt aangelegd. Pas dan kunnen alle vissoorten zonder belemmering heen en weer zwemmen.

Beter beheren

Aanbevolen wordt ook om de vispassages beter te beheren en te vernieuwen. Het beste is om ze te verlengen en de inlaten aan te passen, zodat ze werken bij zowel een lage als hoge waterstand.

Tot slot is een pleidooi gehouden voor het verbeteren van leefgebieden. Constant stromend water en een geleidelijke overgang van land en water vergroten de voortplantingsmogelijkheden voor de meeste vissoorten. Daarnaast hebben kwetsbare soorten, zoals zeeforel en rivierprik, baat bij grondbodems en een hoog zuurstofgehalte. Moerassige gebieden zijn voor veel trekvissen een goed paai-, foerageer- en opgroeigebied.

De waterbeheerders, zoals de waterschappen, kunnen de komende jaren met deze aanbevelingen aan de slag.