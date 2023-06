Ongeluk A28 bij Zwolle: weg dicht, uur vertraging, omleidingen via A6 en N50

Overijssel baalt van ‘woest aantrekke­lij­ke’ stikstofre­ge­ling: ‘Zorgt voor grote teleurstel­ling’

Overijssel is niet gelukkig met de ‘woest aantrekkelijke’ stikstofregeling voor boeren. Van deze regeling profiteren vooral boeren rond de Veluwe in Gelderland. Deze provincie herbergt ruim 1800 piekbelasters die in aanmerking komen voor een opkoopregeling. Overijssel telt er ‘slechts’ 185.