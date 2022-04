Ongeluk ontregelt ochtendspits op A28 tussen Zwolle en Amersfoort

VIDEO Jarenlang geweld, vernede­ring en misbruik bij school voor speciaal onderwijs in Zwolle: ‘Verschrik­ke­lijk’

Binnen de Ambelt, school voor speciaal onderwijs, in Zwolle is jarenlang sprake geweest van vernedering en misbruik van of geweld tegen minstens drie leerlingen van destijds 8 tot 15 jaar. Dit duurde tot zeker in de jaren 90. ,,We zien een patroon.”

